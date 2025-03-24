Изола: Шины Hard показали стабильную эффективность

Перед Гран При Китая шинники Pirelli предполагали, что основной тактической схемой в воскресенье будет вариант с двумя пит-стопами, но при этом в предыдущие дни уик-энда команды с жёсткой резиной не работали, поэтому ни у кого не было реального представления о том, сколько кругов она выдерживает.

Оказалось, что шины Hard весьма устойчивы к износу и деградации, и большинство участников гонки смогли преодолеть её дистанцию с единственным пит-стопом. Впрочем, в Ferrari для Льюиса Хэмилтона всё-таки выбрали схему с двумя остановками в боксах, а в Red Bull Racing применили такую тактику в случае с Лиамом Лоусоном.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «На этом Гран При надо было выяснить, как на шанхайской трассе будет работать жёсткая резина, что стало одним из ключевых моментов. Однозначно, информация, собранная в первые два дня уик-энда, особенно по ходу спринта, дала командам представление о том, как скорректировать настройки, чтобы в максимальной степени уберечь от деградации передние шины, более всего ей подверженные.

Благодаря улучшению состояния трассы деградация резины Medium снизилась по сравнению с тем, что мы наблюдали по ходу короткой гонки, хотя на машинах некоторых команд она всё-таки оставалась значительной.

Зато с случае с жёсткими шинами оказалось, что они подвержены лишь умеренной деградации и, что ещё важнее, на протяжении очень длинных отрезков дистанции демонстрировали стабильную эффективность. Несколько гонщиков на этих шинах могли атаковать даже под конец Гран При, например, Макс Фестаппен.

Оценивая поведение резины состава C2, мы должны помнить, что именно он претерпел наиболее существенные изменения из линейки составов 2025 года, поэтому команды ещё недостаточно хорошо его изучили.

В целом события на трассе в дни китайского уик-энда развивались по интересному сценарию, прежде всего это было связано с состоянием асфальтового покрытия, улучшение которого способствовало значительному росту скоростей. Например, сегодня результат на самом лучшем круге был на 2,741 секунды лучше, чем год назад.

Сдвоенные этапы начала сезона позади, но теперь после небольшого перерыва Формулу 1 ждёт серия из трёх гонок подряд, которая пройдёт на трассах, очень разных по своему характеру. При этом все они обещают нам захватывающую борьбу, начиная с Гран При Японии в Сузуке, запланированного на первый уик-энд апреля».

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