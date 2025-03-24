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Футбол

Украина – первая команда в плей-офф Лиги наций, не отстоявшая победу в первом матче с разницей более 1 гола

Украина – первая команда в плей-офф Лиги наций, не отстоявшая победу в первом матче с разницей более 1 гола

    • "Сине-желтые" не смогли сохранить счет встречи в Мурсии для общего успеха. Впервые в плей-офф турнира сборная неудачно завершила противостояние, несмотря на разницу в 2 мяча после первого поединка.

    Стоит добавить, что подопечные Реброва совсем недолго были наедине в этом достижении. Хорватам также не хватило результата 2:0, чтобы не слишком переживать во втором поединке. Но балканский коллектив все же проиграл уже в серии пенальти и эта игра завершилась позже.

    Не помогла минимальная виктория в первой встрече и Дании, но, как и подопечные Далича, они проиграли в плей-офф за медали Дивизиона А, сохранив прописку в элите.

    www.ua-football.com

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