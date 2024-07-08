Начо: Франция демонстрирует более оборонительный футбол, но они могут остановить нас

Экс-игрок “Реала” отметил сильные стороны будущего соперника
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Защитник сборной Испании Начо Фернандес высказался в преддверии поединка с Францией в 1/2 финала чемпионата Европы-2024.
"Франция – очень физически мощная команда, у них есть и футболисты высочайшего уровня. На этом Евро, возможно, они демонстрируют более оборонительный футбол, но это команда, которая может остановить вас, поставить вас в неудобное положение на многие минуты матча, а это то, чего мы не хотим.
Наша идея – перехватить инициативу и доставлять им проблемы при работе с ячом, как мы это сделали всем соперникам на этом чемпионате. Игрой в атаке. Нам надо быть очень осторожными и не допускать опасных контратак", – цитирует Начо Marca.
Матч Испания-Франция состоится 9 июля, в 22:00 по Киеву.