Купуйте 3 новы комбо картки Хамстер Комбат вже сьогодні 8 та 9 липня і отримуйте нові можливості

Hamster Kombat — це захоплююча пригода, заснована на принципах криптовалют, яка приносить нові ідеї в ігрові стратегії та підходи. Поєднання захоплюючого геймплея та можливості отримувати реальні доходи привернуло увагу гравців з усього світу.

Останні оновлення в Hamster Kombat

З виходом нових комбо карт 7 липня можливості вашого ігрового акаунта можуть збільшитися на п’ять мільйонів монет, як повідомляє euro.com.ua. Давайте детальніше розглянемо значення цих карт, способи їх використання та стратегії для максимізації прибутку.

Важливість нових комбо карт

Ці комбо карти відіграють ключову роль у Hamster Kombat, дозволяючи щодня збільшувати ваш баланс на п’ять мільйонів монет. Для активації необхідно мати три карти, активні протягом наступних 24 годин, пише сайт Новий День. Нові набори з’являються щодня о 15:00, тож не пропустіть можливість активувати свій бонус вже сьогодні.

Нові комбо карти на 7 липня

Карта №1 – CEO

Карта №2 – NFT Collection Launch

Карта №3 – Leaderboards

Як використовувати комбо карти

Процедура використання комбо карт у Hamster Kombat проста:

Запустіть додаток Telegram на своєму пристрої. Запустіть бота Hamster Kombat. Натисніть на кнопку “Mine” внизу. Перейдіть у розділи “Markets”, “Legal”, “PR & Team” або “Specials”. Придбайте запропоновані карти, повторюючи операцію для кожної з них. Після завершення покупок ви отримаєте повідомлення про завершення транзакції. Можливо, знадобляться додаткові дії, такі як підписка на YouTube-канал або запрошення друга.

Поради щодо використання комбо карт

Покращуйте карти до рівня “1+”, щоб заробити п’ять мільйонів монет.

Накопичуйте монети для покупки нових наборів карт.

Якщо карти не відображаються у розділі “Mine”, оновіть сторінку.

Використовуйте щоденний код Морзе у Hamster Kombat для додаткового мільйона монет.

Популярність Hamster Kombat

Гра регулярно оновлюється, додаючи нові функції та режими, що робить ігровий процес ще більш захоплюючим. У майбутньому очікується розширення можливостей заробітку, вдосконалення ігрових механік та зміцнення взаємодії між учасниками.

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Hamster Kombat активно розвивається, і в найближчий час планується включення токенів HMSTR до списку на криптовалютних біржах:

KUCOIN – перспективна біржа з Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE – авторитетна децентралізована платформа з відмінною підтримкою.

OKX – відома своїм інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, ідеально підходить для новачків.

Bybit – володіє великою клієнтською базою та сучасними технологіями.

Bingx – виділяється своєю надійністю та зручністю використання.

Gate.io – багатофункціональна платформа з підтримкою багатьох криптовалют.

WhiteBit – відзначається високими стандартами безпеки.

Інші цікаві проекти для заробітку

Окрім Hamster Kombat, зверніть увагу на наступні проекти, які також дозволяють заробляти в інтернеті без початкових вкладень:

Не пропустіть шанс активувати три нові комбінації карт вже сьогодні, щоб значно збільшити свої віртуальні активи. Сподіваємось, цей огляд допоможе вам розібратися в нововведеннях гри та ефективно використовувати комбо карти для збільшення вашого капіталу. Бажаємо успіху у освоєнні нових стратегій та досягненні нових висот у Hamster Kombat!