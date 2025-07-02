Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа

Александр Усик – Даниtль Дюбуа

Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне, главным событием которого будет бой-реванш Александр Усик – Даниtль Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Поединок состоится в ночь на 20 июля на легендарной арене Уэмбли. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в королевском дивизионе – пояса WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул по версии IBF Даниеля Дюбуа.

MEGOGO покажет в Украине поединок Усик – Дюбуа 2 и весь файткард вечера по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL».

Вечер бокса будет стартовать с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30, его откроет бой украинских супертяжей – Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.

Следующим на ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона. Главное событие начнется около 23:30. Вечер бокса завершится к 01:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламенту Уэмбли.

Усик – Дюбуа, Новицкий – Сиренко. Лучшие боксерские поединки июля

sport.ua