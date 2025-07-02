Жерсон Родригеш больше не является игроком киевского «Динамо». По данным портала Transfermarkt, контракт форварда сборной Люксембурга с украинским клубом официально истёк 30 июня 2025 года, и с 1 июля он получил статус свободного агента. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Интересно, что руководство «Динамо» не делало никаких официальных заявлений по поводу расставания с футболистом — ни о продлении контракта, ни об уходе. Впрочем, учитывая сложную історію отношений Родригеша с клубом, такой итог не стал неожиданностью.

Нападающий присоединился к «Динамо» ещё в 2019 году. Тогда столичный клуб заплатил за его трансфер 2 миллиона евро. Однако закрепиться в составе Родригеш так и не сумел. За всё время он неоднократно уходил в аренду: выступал в Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китае и Саудовской Аравии.

Последним клубом в карьере Родригеша стал португальский AVS, за который он провёл 5 матчей и забил 1 гол в сезоне 2024/25. Но спортивная карьера игрока всё чаще отодвигалась на второй план из-за скандалов за пределами поля. Форвард получил условный срок за домашнее насилие, участие в драках и угрозы полиции. Эти инциденты нанесли серьёзный удар по его репутации.

«Он имел талант, но разрушил всё своими действиями. Его возвращение в сборную — удар по имиджу нашего футбола», — заявил один из представителей футбольной федерации Люксембурга.

Несмотря на всё, Жерсон получил вызов в национальную сборную и вышел на поле 10 июня в товарищеском матче против Ирландии (0:0), проведя 82 минуты. Но даже это вызвало бурную негативную реакцию — фанаты, СМИ и спортивные чиновники подвергли критику решение тренерского штаба.

Теперь Родригеш находится в поисках нового клуба как свободный агент. Однако его дальнейшая карьера будет зависеть не только от физической формы, но и от способности контролировать собственное поведение за пределами футбольного поля.

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