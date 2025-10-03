Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Одиасе

Немецкий супертяжеловес Эммануэль Одиасе настроен стать чемпионом мира в супертяжелом весе, сместив с трона Александра Усика – абсолютного чемпиона дивизиона.

«В 2027 году стану чемпионом мира. Мы шаг за шагом идем к цели: сначала титулы Европы, а затем пояс чемпиона мира.

Я боксировал с Уайлдером, когда имел только 10 боев среди любителей. Было волнительно, ведь тогда он нокаутировал всех подряд, даже партнеров в зале. Но я понял – создан для этого, чтобы стать чемпионом», – сказал Одиасе.

Ранее легендарный американский супертяжеловес Рой Джонс выбрал лучшего боксера независимо от весовой категории, поставив Усика на второе место.

sport.ua