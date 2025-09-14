Александр КРАСЮК: «Кроуфорд – мужичара. Я считал Канело фаворитом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

В ночь на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31). Теренс отобрал титулы чемпиона мира у мексиканца! Американец стал первым боксером, завоевавшим звание абсолюта в трех весовых категориях.

На безумную победу американца, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал украинский промоутер Александр Красюк, заявивший, что считал Канело фаворитом боя:

«Бой круче. Даже не ожидал. Я был среди тех, кто считал Канело фаворитом, потому что был убежден, что Сауль крепче и мощнее Теренса. Однако был удивлен, когда Кроуфорд выглядел как минимум не менее габаритным. Разница в классе была очевидна. Кроуфорд – мужичара», – заявил Красюк.

На нашем сайте доступно видео боя Сауль Альварес Теренс Кроуфорд, где американец уничтожил своего соперника.

sport.ua