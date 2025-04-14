КОНДРАТЮК: Ломаченко не сделает это из-за своего низкого интеллекта

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал свое мнение по поводу поддержки украинским боксером Василием Ломаченко русской православной церкви.

«К сожалению, Ломаченко очень зазомбирован русской православной церковью, а выйти из этого зомбирования не может из-за своего низкого интеллекта и окружения», – сказал Игорь Кондратюк.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua