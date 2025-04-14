Зак Браун: Между Оскаром и Ландо ещё будут яркие схватки

Зак Браун высоко оценил работу команды в Бахрейне, где Оскар Пиастри после старта с поула одержал уверенную победу, а Ландо Норрис, хотя и провёл субботнюю квалификацию не лучшим образом, вполне убедительно отыгрался.

При этом исполнительный директор McLaren Racing готов к тому, что между двумя его гонщиками развернётся принципиальное соперничество.

Зак Браун: «Я доволен, это было замечательно! Даже не верится, что раньше мы никогда не побеждали на этой трассе, даже в более ранние времена, когда наша команда выиграла так много гонок. Но выиграть этот Гран При, на котором присутствовали наши главные акционеры – это же прекрасно!

Наши гонщики прекрасно пилотировали, и вся команда действовала очень слаженно. Оскар продемонстрировал отличную форму – и хотя он всегда в форме, но на этой неделе он просто доминировал. Ландо Норрис тоже отлично провёл гонку – в общем, здорово, что мы заработали так много очков.

Я надеялся, что оба гонщика McLaren поднимутся на подиум, но надо отметить, что Джордж Расселл тоже здорово выступил, и у Mercedes однозначно очень быстрая машина. В любом случае, наш результат меня очень порадовал.

Если говорить о Ландо, то по тому, как он проехал первый круг, было понятно, что к нему вернулся по-настоящему боевой настрой (после не самой удачной квалификации) – к сожалению, он получил штраф, хотя и вполне заслуженно. Но затем вместе с командой они отлично потрудились, чтобы отыграться, и мы вновь увидели того Ландо, которого мы хорошо знаем.

Впрочем, хотя мы уверенно лидируем в обоих зачётах чемпионата, я напомню, что преимущества много не бывает, ведь соперники из Ferrari и Mercedes очень быстры, а мы знаем, что в нашем спорте всё меняется очень стремительно. Впереди ещё много гонок, но сейчас я очень горжусь нашей командой.

Между двумя нашими гонщиками идёт острое соперничество, и я уверен, что по ходу сезона мы увидим ещё немало интересного, но при этом они стараются очень корректно действовать на трассе.

Перед каждой гонкой мы всё это с ними обсуждаем, хотя в дальнейшем между Оскаром и Ландо вполне возможны яркие и принципиальные схватки – рано или поздно это произойдёт. Но оба способствуют прогрессу команды, и всё это очень интересно.

Думаю, в Саудовской Аравии мы тоже должны выступить вполне уверенно. Скоростная городская трасса в Джидде не прощает ошибок, но мы должны показать хорошие результаты. Разумеется, успех в Гран При Бахрейна нужно отпраздновать, но уже в понедельник мы вернёмся к работе».

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