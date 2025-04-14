Карлос Алькарас: “Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона, я подойду к нему с минимальными ожиданиями”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас встретился с журналистами в Барселоне, где будет выступать на этой неделе на турнире АТР 500



В Барселону Алькарас приехал сразу после завоевания титула на “Мастерсе” в Монте-Карло, где в финале он победил Лоренцо Музетти.

О требовательности и ожиданиях

“Думаю, что ожидания – выигрывать все матчи со счетом 2:0, никогда не проигрывать (смеется). Не знаю, уровень требований действительно высокий, хотя признаю, что были результаты, которые для определенных людей… даже для меня самого не были ожидаемыми. Уже прошло четыре года и я научился многому – теперь я придаю значение тому, что действительно важно. Есть поражения, которые для многих кажутся незначительными, но для меня не бывает «легких» поражений – все они являются уроками, поэтому надо двигаться дальше. Говорить легко и это бесплатное дело, особенно когда кто-то имеет определенные ожидания и не оправдывает их. Это все, что могу сказать”.

О своих камбэках в матчах в Монте-Карло

“Мне бы очень хотелось побеждать в двух сетах, но первые турниры на каждом покрытии всегда немного сложнее. В Монте-Карло я начинал не лучшим образом, но постепенно прибавлял. В финале переживал больше, чем обычно, но с каждым днем я чувствовал себя лучше. В некоторые дни я стартовал напряженно, но со временем набирал обороты и заканчивал матчи на высоком уровне. Для физического состояния это, конечно, не лучшее – постоянно играть по три сета или очень напряженные матчи – но это также помогает войти в ритм на этом покрытии”.

О фаворитах грунтового сезона

“Я обрел много уверенности в Монте-Карло, я не ожидал выиграть титул, просто хотел набрать форму и провести как можно больше игрового времени, но победа изменила все. Кто фаворит на грунте? Есть много игроков, которые могут выстрелить на каждом турнире. Сейчас на каждом соревновании есть 6-7 теннисистов, которые могут выиграть. Я не хочу ставить себя в статус фаворита грунтового сезона, я подойду к нему с минимальными ожиданиями. Просто хочу сосредоточиться на том, что для меня важно – выходить на корт и получать удовольствие. Если проигрываю – проигрываю, если выигрываю – выигрываю, но я не хочу создавать себе дополнительных ожиданий”.

О поиске своего лучшего уровня

“Не думаю, что сейчас я на своем самом высоком уровне. В этом году я уже проводил лучшие матчи, чем те, что были в Монте-Карло. Одно дело – выиграть, другое – хорошо сыграть. Я уже говорил, что уровень тенниса в Монте-Карло не был очень высоким, но дело было в волевых качествах и том, как хорошо я справлялся с трудностями. Считаю, что у меня хороший сезон, возможно, последний месяц был немного слабее, но в целом я выступал на хорошем уровне на почти всех турнирах. Сейчас на грунте не так просто быстро набрать ритм и уверенность, но мы стараемся это сделать”.



btu.org.ua