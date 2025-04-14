5 шайб, камбэк и овертайм. Украина сыграла с Польшей

ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела второй за два дня матч против Польши в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A, который начнется 27 апреля.

Вчера Украина выиграла 3:2 в овертайме, а сегодня в овертайме с тем же счетом победила Польша.

В прошлой встрече в сборной дебютировал молодой вратарь Александр Левшин, а сейчас в ворота вернулся опытный Богдан Дьяченко.

В первом периоде поляки действовали интереснее, а в одном из моментов гостей спасла перекладина.

А вот во второй 20-минутке лучше смотрелись украинские хоккеисты, оформившие две шайбы: сперва в своем стиле перед воротами удачно сыграл Ворона, а затем Варава точно пробил после классных действий Ляльки. Виталий, пропустивший вчерашнюю игру, был одним из самых активных на льду.

Третий период проходил в спокойном стиле до тех пор, пока в середине 20-минутки соперник не отыграл один гол: Дьяченко не слишком удачно отбил шайбу перед собой, чем воспользовался польский форвард.

Вскоре после этого поляки сравняли счет и имели все шансы выиграть в основное время, однако встреча перешла в овертайм. Овертайм завершился в пользу Польши – игрок хозяев льда реализовал буллит после фола нашего хоккеиста.

После игры соперники снова потренировали буллиты: Украина была сильнее 2:1.

До чемпионата мира Украина проведет спарринг с Японией.

Контрольный матч

Польша – Украина 3:2 (в овертайме) (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 21:57 Ворона (Пангелов-Юлдашев) – 0:1, 35:03 Варава (Лялька) – 0:2, 50:20 Кренжолек – 1:2, 53:21 Сытый (Кренжолек) – 2:2, в овертайме 04:04 Садлоха (буллит) – 3:2

Вратари: Миарка – Дьяченко

sport.ua