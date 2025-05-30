Сауль АЛЬВАРЕС: «Ты должен показать, что ты лучший боксер, чем он»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Абсолютный чемпион мира Сауль Альварес рассказал, какой бой планирует провести после поединка против Теренса Кроуфорда.

«Я надеюсь, что у меня будет возможность провести реванш с Биволом, это единственный бой в полутяжелом весе, на который я действительно согласился бы, но посмотрим.

Я хочу сказать себе: «Эй, ты получил урок из того боя», я знаю, какие ошибки допустил. Во мне есть что-то, что говорит: «Ты должен показать, что ты лучший боксер, чем он», — сказал Альварес.

В 2022 году Альварес проиграл Биволу по решению судей.

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

sport.ua