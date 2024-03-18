Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну (0-2, 0 KO) рассказал, что его больше всего расстроило по результатам боя против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Я знаю, что мог бы показать больше, и, в общем-то, мое разочарование связано не с поражением. Я мог бы провести хороший бой. Мое разочарование заключается в том, что я не смог показать свое совершенствование и то, над чем я работал в течение последних четырех месяцев после боя с Фьюри. Но это то, что есть. Вы можете оправдываться сколько угодно. Это то, на что мы подписываемся. Такое иногда случается. Я извлеку из этого уроки», – сказал Нганну.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua