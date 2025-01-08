Гран При Бельгии сохранит место в календаре

Формула 1 продлила контракт с владельцами трассы в Спа, но только на условиях ежегодной ротации.

Новый контракт гарантирует проведение гонки в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах, а в 2028 и 2030-м её место займёт другой европейский Гран При.

Трасса в Спа оставалась одной из немногих в календаре Формулы 1, чей контракт заканчивался в этом году, но недавняя масштабная модернизация закрепила усилия местных властей по обеспечению будущего этапа.

Кроме того, недавнее подтверждение ухода Формулы 1 из Нидерландов после 2026 года добавило козырей Спа – в будущем бельгийская трасса станет домашней для Макса Ферстаппена и его болельщиков.

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