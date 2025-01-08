Instagram. Джей Опетая – Дэвид Ньика

8 января в Бродбиче (Австралия) состоится поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте – обладатель титула Джей Опетая (26–0, 20 КО, Австралия) встретится с претендентом Дэвидом Ньикой (10–0, 9 КО, Новая Зеландия).

Австралийский чемпион проведет защиту титула, который завоевал 18 мая прошлого года – победил латвийского оппонента Майриса Бриедиса единогласным решением судей.

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Прямую трансляцию боя проведет видеосервис DAZN. Все новости о поединке будут оперативно доступны на Sport.ua.

Вечер бокса начнется в 10:00, а Опетая и Ньика выйдут в ринг ориентировочно в 14:00 по киевскому времени.

Джей Опетая – Дэвид Ньика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса:

Джей Опетая (26–0, 20 KO) – Дэвид Ньика (10–0, 9 KO)

Джастис Хуни (11–0, 6 KO) – Шон Потгитер (10–1, 7 КО)

Макс Макинтайр (6–0, 5 КО) – Абдулселам Саман (8–1, 1 КО)

Бен Мэхоуни (14–0–1, 8 КО) – Чжан Фань (8–1–1, 5 КО)

Теремоана Теремоана (5–0, 5 KO) – Осасу Отобо (11–1–1, 5 КО)

Тайла Гентцен (6–0, 3 КО) – Шона Браун (4–0, 3 КО)

Тони Ингрэм (6–0, 3 КО) – Жуньци Чжоу (8–2–1, 3 КО)

Билли Макаллистер (2–0, 2 КО) – Джордан Таунс (2–2, 1 КО)

Коди Шаллали (1–1, 0 КО) – Альберт Тууа (1–1, 0 КО)

Джей Уильямс (дебют) – Джаг Гутманн-Честер (дебют)

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