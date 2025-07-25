Нельсон рассказал, что было бы с Усиком, если бы он дрался с Али и Льюисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион крузервейта Джонни Нельсон оценил шансы Александра Усика против легендарных супертяжей.

«Усик победил всех современных боксеров, поэтому его нужно сравнивать с легендами. Если бы он дрался с такими боксерами, как Леннокс Льюис и Мухаммед Али, то я думаю, что Александр проиграл бы.

Однако Усику все равно нужно отдать должное – то, что он сделал в таком возрасте, просто фантастика», – сказал Нельсон.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua