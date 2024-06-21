В Red Bull провели секретные тесты в Имоле

В минувшую среду команда Red Bull Racing провела секретные тесты в Имоле с машиной 2022 года. За рулём RB18 на протяжении всего дня работал Макс Ферстаппен.

Машина 2022 года – первая, которая была построена в рамках актуального технического регламента. Команда стремилась проверить несколько идей, чтобы понять, какими минусами обладает актуальная машина RB20 по сравнению с предшественницей.

Чемпионская команда не могла участвовать в тестах с машиной 2024 года, но в её распоряжении есть все свежие данные об особенностях работы RB20 в Имоле, полученные во время Гран При Эмилии-Романьи.

В Red Bull Racing рассчитывают, что проведённые тесты позволят выявить слабые места машины и найти способы их устранения.

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