Монті Вільямс звільнений, але не ображений. За останні два роки він заробив більше, ніж головний скорер фіналу НБА

19 червня найвище керівництво «Детройту» ухвалило рішення звільнити головного тренера команди Монті Вільямса. Фахівець пропрацював у колективі один сезон, за підсумками якого «Пістонс» стали останніми за Сході.

Навряд чи ми колись дізнаємося, чи зрадів Монті цій новині, проте з фінансової точки зору він провів пречудовий рік.

У мережі порахували, що за останні два сезони фахівець, якого двічі звільнили, отримав більше зарплатні, ніж Лука Дончич – найкращий скорер фіналу НБА-2024. У серії з «Бостоном» словенець набирав у середньому 25 очок за гру. Кампанію-2022/23 Вільямс провів на чолі «Фінікса», а сезон-2023/24 – «Детройта»:

Фото: Newsweek

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