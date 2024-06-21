Джон Фьюри рассказал, почему отказался от двух дорогостоящих подарков сына

Инстаграм Тайсона Фьюри

Джон Фьюри, отец бывший чемпиона мира в хевивейте Тайсона Фьюри, в своей книге «Когда ярость берет верх: Жизнь, Фьюри и я» вспоминает, как Тайсон предложил построить ему новый дом и как неожиданно подарил ему автомобиль Rolls Royce.

От первого предложения Джон отказался из сентиментальных соображений и вернул роскошный автомобиль в гараж, а вот само предложение стало для него более значимым.

«Однажды Тайсон спросил меня, хочу ли я, чтобы он снес мой дом, чтобы построить на его месте более красивый, и я ответил: «Нет, я не могу. У меня так много воспоминаний о том, как ты и твои братья росли здесь, как семья… мама и папа, оставались здесь, что я не могу снести его».

В другой раз Тайсон купил мне совершенно новый Rolls-Royce Phantom. Сначала он заявил, что машина предназначена для Пэрис, и спросил меня, не буду ли я против того, чтобы подвезти ее к его дому. Я ответил: «Зачем Пэрис такая машина? У нее уже есть фургон, и она может поместить в него все коляски и детские вещи? Тайсон улыбнулся: «Вообще-то, папа, это для тебя».

Я сказал ему: «Знаешь, даже если бы я был богатым человеком, я бы не купил эту машину, потому что она мне не нужна. Но то предложение, которое ты только что сделал, стоит для меня больше, чем сама машина. Мне не нужно твое богатство, сынок. Просто продолжай побеждать, будь хорошим отцом и заботься о своем здоровье, не теряя головы, – вот и все подарки, которые мне нужны. И если когда-нибудь мне понадобится Rolls Royce, мне нужно будет только попросить тебя.

Гараж находился в Кнутсфорде, Чешир, и я вернул ключи человеку, который продал Тайсону машину, и попросил положить деньги обратно на счет моего сына.

«Впервые вижу, чтобы мне возвращали такую машину!», – сказал он.

Того, чего мой сын добился на ринге, и того, кем он является сегодня, мне более чем достаточно.

Если мне что-то не нужно, то этому нет места в моем доме. Дело не в том, что Rolls Royce стоил около полумиллиона фунтов, дело в том, что мне он был не нужен. В моей жизни очень мало вещей, которые не имеют цели или применения», – сказал Джон Фьюри.

sport.ua