Максим Кличко: Сыграть за сборную впервые – это была большая ответственность

Баскетболист считает, что у него еще будут шансы заиграть в национальной команде

Дебютант сборной Украины по баскетболу, центровой дублирующего состава французского Монако Максим Кличко рассказал о своем первом опыте выступлений в составе главной команды страны.

«Так получилось, что меня взяли в Португалию после травмы Иссуфа Санона и после того, как заболел Андрей Войналович. Я ожидал, что сыграю в этом матче, но думал, что тренер даст мне время в конце матча, и это будет всего несколько минут. Я вообще не ожидал выхода на площадку в первой четверти».

«Конечно, я волновался, но атмосфера была очень хороша, особенно в зале. Собралась полная арена португальских фанатов и наших украинских болельщиков было очень много».

«Выйдя на площадку в первой четверти, пытался быть максимально сконцентрированным на игре. Волнение прошло, и я просто пытался делать то, к чему мы готовились и играть свою игру. Я рад, что помог команде победить».

«Тренер спросил, готов ли я играть, готов ли я выходить на площадку. Я сказал, что, конечно, готов к матчу. Айнарс попросил меня сконцентрироваться на подборах, играть свою игру в трехсекундной зоне, где у нас было преимущество в росте. Я пытался делать все, что тренер мне сказал, и, как мне кажется, что-то получалось. Сыграть за сборную впервые – это была большая ответственность. Надеюсь, что это не последние мои очки за сборную, и в предстоящих матчах буду еще лучше».

Максим Кличко — сын мэра Киева, бывшего чемпиона мира WBC и WBO в супертяжелом весе Виталия Кличко. Летом прошлого года игрок защищал цвета сборной Украины U-20 на Евробаскете. Максим в среднем за игру набирал 6.9 очка, 5.1 подбора и 1.6 блок-шота.

В заключительном матче отбора на Евробаскет-2025 Украина одолела Португалию (88:60), а сам Кличко в своем дебютном матче за сине-желтых набрал семь очков.

В середине марта Украина узнает своих соперников в предквалификационном раунде отбора на ЧМ-2027. Матчи этой отборочной стадии пройдут в августе 2025 года.

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