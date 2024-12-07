Фулхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Неужели Марку Силве есть чем удивить?

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В этом сезоне "дачники" откровенно удивляют. Неужели кто-то ждал именно такой формы и игры от команды на старте кампании? Удачный старт они подкрепляют хорошими результатами и в ноябре, и в декабре.

Посреди недели обыграли "Брайтон", а неделю назад отобрали очки у "шпор". Может быть, они найдут способ испортить жизнь и команде Микеля Артеты?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 декабря.

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Трансляция матча “Фулхэм” — “Арсенал” Смотреть трансляцию

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