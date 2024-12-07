Серхио Перес получит новую роль внутри Red Bull?

Суммируя последнюю официальную информацию и слухи из Red Bull Racing эксперты почти не сомневаются в том, что в следующем году Серхио Перес не будет выступать за команду, но может использоваться в какой-то другой роли.

Руководитель команды Кристиан Хорнер в последнее время избегает формулировки «Перес будет выступать за Red Bull Racing в 2025-м», ограничиваясь обтекаемой фразой «у Серхио есть контракт».

По слухам, гонщики уже проинформированы о новом составе Red Bull и RB. Перес тоже в курсе, что он больше не будет выступать за рулем – якобы ему сообщили перед стартом в Катаре, но говорить об этом с прессой до публикации официального заявления он не имеет права.

Ходят слухи, что в итоге Перес может получить роль посла и представителя команды с понижением зарплаты, он будет участвовать в демонстрационных заездах и рекламных мероприятиях, как многие годы это делает Дэвид Култхард.

Если Перес станет настаивать на зарплате, прописанной в его контракте гонщика на 2025 год, это может стать препятствием для сделки и привести к судебному спору.

Кристиан Хорнер: «Никто так не разочарован результатами, как сам Серхио, если говорить о его собственных ожиданиях. Его это очень задевает. Команда поддерживает его, мы будем делать это до финиша в Абу-Даби. Надеюсь, мы добьёмся хорошего результата.

Этот сезон прошел не по плану, особенно в том, что касается выступления Серхио. Ему было очень тяжело после Монако. И неизбежно, что после этой гонки мы сядем и поговорим о будущем».

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