Прикарпатье-Говерла в рамках домашнего бабла обыграла Старый Луцк в Суперлиге FAVBET-2024/25

Клуб из Ивано-Франковска одержал лишь свою вторую победу в регулярном чемпионате

Прикарпатье-Говерла одержала домашнюю победу над Старым Луцком (79:74) в рамках ивано-франковского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25.

По итогам стартовой четверти Прикарпатье-Говерла имела преимущество в шесть очков, но Старый Луцк ударно провел вторую десятиминутку, уйдя на большой перерыв с минимальным отрывом в один балл.

В третьей четверти Старый Луцк продолжил доминировать на паркете — особенно ему удалась концовка, когда он сделал рывок +7, добившись, как казалось, комфортного преимущества.

Все перевернулось с ног на голову в заключительном игровом отрезке. Клуб из Ивано-Франковска на домашней площадке сделал камбэк — отставая на старте четверти в девять очков, Прикарпатью-Говерле удалось добиться итоговой победы, ставшей для клуба лишь второй в регулярном чемпионате.

Старый Луцк потерпел третье кряду поражение — вместе с Прикарпатьем-Говерлой он соседствует внизу турнирной таблицы.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал американский легионер Прикарпатья-Говерлы Лейтерренс Рид — на счету защитника 21 очко, 8 подборов и 4 передачи. В составе Старого Луцка стоит отметить Александра Прозапаса, набравшего 19 очков (при 2-х подборах и 5 передачах).

11-12 января Суперлига FAVBET-2024/25 продолжится новым баблом в Днепре — помимо самого Днепра, в нем также примут участие БК Запорожье, Черкасские Мавпы и Кривбасс.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк — 79:74 (18:12, 22:29, 14:20, 25:13)

Прикарпатье-Говерла: Маркив 11, Чугунов 11, Морозов 8 + 5 подборов, Кузнецов 4 + 6 передач, Дроздов 2 — старт, Рид 21 + 8 подборов + 4 передачи, Стародуб 9, Кабацюра 9 + 6 подборов, Виталий Лемишка 3, Иванов 1, Бречка 0

Старый Луцк: Лесык 17 + 9 подборов + 3 передачи — 4 потери, Горобченко 10, Дюпин 5 + 6 подборов, Михайлов 4, Мусиенко 2 — старт, Прозапас 19 + 5 передач, Лавани 11 + 10 подборов, Белявый 6, Липовцев 0

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