Ига Швёнтек: “Я всегда усердно работала над тем, чтобы быть хорошим примером, показывать свою честность, показывать хорошее поведение”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов перед стартом на Открытом чемпионате Австралии



О своем старте сезона в Австралии

“Конечно, я счастлива, что я здесь, потому что я соскучилась по Австралии. Я прекрасно провела время в Сиднее. Надеюсь, я смогу повторить эту приятную атмосферу здесь. Я уже сыграла несколько захватывающих матчей, которые иногда были даже слишком длинными (улыбается). На United Cup вы точно знаете, что сыграете как минимум два одиночных матча. Это очень важно. Я также чувствую, что у меня были тяжелые моменты, были легкие моменты, и были моменты, когда мне нужно было выстоять. Я думаю, что это отличная подготовка перед первым “мэйджором”.

Наверное, вы знаете, что на турнирах Grand Slam каждый борется до конца. Тебе тоже нужно бороться. Поскольку я уже делала это на прошлой неделе, думаю, будет легче повторить это в самые тяжёлые моменты. Я думаю, что качество моей игры также было очень хорошим. Это также придало мне уверенности.”

О первых впечатлениях от работы с Вимом Фиссетом

“Я не думаю, что ему нужно отгораживать меня от окружающего шума. Это то, что я делала сама в течение многих лет. Но, безусловно, он сильно меня поддерживает и хорошо понимает. Честно говоря, мы уже немного отошли от этого. Когда я нанимала Вима, я уже знала, что смогу нормально играть.

Хотя, нет, хронология событий немного перепуталась. Его поддержка была чем-то очень сильной и просто необыкновенной. Мое отстранение было отменено перед Итоговым турниром, когда я уже работала с Вимом. Но потом нам нужно было закрыть дело, то есть ITIA сделала это перед предсезонным периодом. Со всей этой неопределенностью, я думаю, было здорово, что он доверился мне и доверился процессу. Он очень поддерживал меня.

Я думаю, что в целом он человек, который поддерживает, действительно сопереживает, даже без каких-либо дополнительных проблем на корте. Я чувствую, что он знает, что я чувствую, и он меня не осуждает. Он просто помогает мне. Так что это удивительно. Извините за [путаницу] с таймлайном. Надо будет когда-нибудь записать это. Возможно, я напишу это в книге или еще где-то (улыбается).”

О реакции коллег по туру на ее допинговый скандал

“То, что скажут люди, – это была худшая вещь для меня среди всего, кроме собственно того факта, что я не могу играть. Потому что я всегда усердно работала над тем, чтобы быть хорошим примером, показывать свою честность, показывать хорошее поведение. Опять же, отсутствие контроля над этим делом меня немного напугало. Но реакция в раздевалке, реакция девушек была замечательной.

На выставочном турнире в Абу-Даби мои коллеги действительно поддержали меня. Большинство из них подходили и говорили, мол, как мы можем избежать этого, можем ли мы быть еще более осторожными? Потому что они волнуются, что это может произойти и с ними. Много ведущих игроков – я не буду называть их имен – которые действительно поддерживают меня. Я очень ценю это, потому что это помогло мне чувствовать себя лучше, когда я вернулась на корт и не знала, как это будет.”

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Ига Швёнтек сыграет против чешской теннисистки Катержины Синяковой.



btu.org.ua