Конєв показав, як збірна України пересувається тайбейським метро на Тайвані

Також Конєв показав, як харчується національна команда України.
Фото: Інстаграм Володимира Конєва
Також Конєв показав, як харчується національна команда України.
Фото: Інстаграм Володимира Конєва
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