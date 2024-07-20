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Баскетбол

Конєв показав, як збірна України пересувається тайбейським метро на Тайвані

Конєв показав, як збірна України пересувається тайбейським метро на Тайвані

Також Конєв показав, як харчується національна команда України.

Фото: Інстаграм Володимира Конєва

ua.tribuna.com

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