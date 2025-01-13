Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри решил завершить карьеру в боксе после поражения в бою за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Британец дважды уступил украинцу Александру Усику – проиграл по очкам в мае и декабре 2024 года.

Тайсон Фьюри: «Привет всем! Скажу кратко. Я хочу объявить о своем уходе из бокса. Это был взрыв. Я любил это каждую минуту, и я собираюсь на этом закончить. Пусть Бог благословит всех! До встречи на другой стороне!»

Это не первое завершение карьеры от Фьюри – ранее он несколько раз делал подобные заявления, в частности, в августе 2022 года.

Вернувшись на ринг, Тайсон провел 4 боя, дважды победил – Дерека Чисору и Фрэнсиса Нганну, но затем оба поединка против Усика завершились его поражением.

Суммарно Фьюри провел 37 профи-боев: 34 победы (24 нокаута), 2 поражения, 1 ничья. Был чемпионом мира по версиям WBC (2020–2024), IBF (2015), WBA Super (2015–2016), WBO (2015–2016).

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