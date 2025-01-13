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Футбол

“Не только о Родри”. Гвардиола объяснил, что влияет на трансферную политику Ман Сити этой зимой

Специалист выступил на пресс-конференции

"Не только о Родри". Гвардиола объяснил, что влияет на трансферную политику Ман Сити этой зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, будет ли клуб искать усиление команды во время зимнего трансферного окна.

    "Я не знаю, будут ли трансферы. Я ожидаю возвращения того состава, с которым мы начинали сезон. Возвращение Родри пока что невозможно, это лишь одна из проблем, но остальные вернулись. Это то, чего я хотел.

    Если бы это произошло раньше, я бы не думал выходить на трансферный рынок в этом сезоне. Абсолютно нет, и мы бы не оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас.

    Люди говорят, что дело в Родри, но дело не только в нем. У нас есть много проблем и именно поэтому клуб рассматривает, что делать во время этого трансферного окна или летом", – заявил Гвардиола.

    Напомним, что завтра, 14 января, "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Начало – в 21:30 по Киеву.

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    www.ua-football.com

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