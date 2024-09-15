АЗ Алкмаар обыграл команду Робина ван Перси со счетом 9:1

Легенда потерпела большое поражение на тренерском мостике

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В матче пятого тура чемпионата Нидерландов "АЗ Алкмаар" разбил "Херенвен" с невероятным счетом.

Первый гол в матче был забит на четвертой минуте хозяевами, а на перерыв команды ушли с преимуществом 2:1 в пользу АЗ.

Однако на старте второго тайма ирландский нападающий Перротт к своему голу на 23 минуте добавил еще три, оформив в общем покер. Разгром продолжился и хозяева забили еще четыре гола. Итоговый счет встречи – 9:1.

Главным тренером "Херенвена" сейчас Робин ван Перси. Он возглавляет команду с июля этого года. Это его первый опыт на взрослом уровне. Пока в активе его подопечных четыре очка за четыре матча (один поединок не был сыгран).

“Херенвен” находится на 12 месте турнирной таблицы Эредивизи, “АЗ Алкмар” идет на второй строчке.

"АЗ Алкмаар" – "Херенвен" 9:1

Голы: Мейнанс 4, Перротт 23, 48, 50, 56, Садик 72, Мердинк 75, Белич 82, Бурмистер 85 – Брауверс 19

Обзор матча можно просмотреть по этой ссылке>>>>.

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