Исландия – Азербайджан: прогноз и где смотреть матч 05.09.25

5 сентября в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Лаугардальсвёллур» в Рейкьявике пройдет матч квалификации чемпионата мира-2026 в Европе, где встретятся сборные Исландии и Азербайджана. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляция будет проводиться платформой MEGOGO. Со списком платформ, которые будут транслировать игру в других странах, можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Исландия

Северяне имели реальный шанс вернуться на крупные турниры в прошлом году, но в решающем плей-офф уступили сборной Украины, фактически без сопротивления. Осенью в Лиге наций исландцы набрали всего 7 очков в группе с Уэльсом, Турцией и Черногорией, оставив позади только последнюю команду.

В итоге они заняли третье место и весной сыграли в стыковых матчах, где полностью провалились, дважды уступив Косово — 1:2 на выезде и 1:3 дома. Летом команда выглядела нестабильно: победа 3:1 над Шотландией сменилась поражением от Северной Ирландии. Несмотря на сомнения в перспективах, старт с победы в новом цикле может вернуть исландцам уверенность.

Азербайджан

Сборная Азербайджана по-прежнему выглядит крайне скромно. Интересно, что приглашение именитых иностранных специалистов результата не приносит. Сейчас у руля команды находится Фернанду Сантуш, ранее выигрывавший Евро и Лигу наций с Португалией, но в Баку его подопечные пока не радуют результатами.

Осенью в Лиге наций азербайджанцы набрали всего одно очко, сыграв вничью с Эстонией, но уступили ей в ответном матче, а также проиграли Швеции и Словакии. В товарищеских встречах ситуация оказалась не лучше: нулевая ничья с Латвией, поражения от Гаити, Беларуси и Венгрии. За четыре игры удалось забить лишь один гол, и тот в последнем матче.

Личные встречи

Ранее соперники пересекались лишь однажды — в товарищеской встрече 2008 года, которая завершилась ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекеры не верят в успех Азербайджана, особенно учитывая сложную поездку через всю Европу. Основной прогноз — победа Исландии на своем поле.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.