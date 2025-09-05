Дания – Шотландия: прогноз и где смотреть матч 5 сентября

5 сентября в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 в Европе, где встретятся национальные сборные Дании и Шотландии. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляция будет проводиться платформой MEGOGO. Со списком платформ, которые будут транслировать игру в других странах, можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Дания

После яркого, но драматичного выступления на Евро-2020 сборная Дании постепенно теряла позиции. Особо запомнился провал на чемпионате мира в Катаре, где команда не смогла выйти в плей-офф. Впрочем, в следующем цикле датчане все же сумели преодолеть групповой этап, но и там не впечатлили — три ничьи и поражение 0:2 от Германии.

В Лиге наций команда стартовала с двух побед, однако затем результаты снизились до ничьих. Итог — второе место и выход в плей-офф, где после минимальной победы над Португалией (1:0) последовало разгромное поражение 2:5 на выезде. Летом подопечные Брайана Римера немного восстановили уверенность: обыграли Северную Ирландию (2:1) и Литву (5:0) в товарищеских встречах.

Шотландия

Шотландская сборная показывает стабильный уровень, но с ограниченным потолком. На последних двух чемпионатах Европы команда ограничивалась ничьими и поражениями, но для страны, долго отсутствовавшей на крупных турнирах, само участие уже стало шагом вперед. В Лиге наций британцам удалось завершить групповой этап выше Польши и занять третье место.

В 2025 году Шотландия начала с минимальной победы над Грецией, но в ответном матче уступила и лишилась шансов на дивизион А. Летние товарищеские игры выдались противоречивыми: поражение 1:3 от Исландии и уверенная победа 4:0 над Лихтенштейном.

Личные встречи

История очных противостояний Дании и Шотландии насчитывает 13 матчей, и ни один не завершился ничьей. Восемь побед на счету шотландцев, пять раз сильнее были датчане. В квалификации к ЧМ-2022 соперники обменялись домашними победами — оба раза со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекеры практически не верят в успех гостей. По их мнению, даже ничья выглядит маловероятной. Ожидается, что Кристиан Эриксен и его партнеры добьются победы на «Паркене». Коэффициент на успех Дании — 1,67.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.