Мадрид. Гранольерс и Себальос выиграли парный титул, обыграв по ходу турнира трех лидеров посева

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали чемпионами парного разряда турнира ATP Masters 1000 в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В финале испано-аргентинский дуэт обыграл первых сеяных Марсело Аревало из Сальвадора и хорвата Мате Павича – 6:4, 6:4.

Это второй совместный титул Гранольерса и Себальоса на этом турнире – предыдущая победа была одержана в 2021 году. На пути к титулу они также переиграли второй и третий сеяные дуэты – Харри Хелиоваара / Генри Паттена в четвертьфинале и Кевина Кравитца / Тима Пютца в полуфинале. Таким образом, они стали лишь второй парой в истории турниров АТР 1000, кому удалось победить трех лидеров посева на одном турнире.

Путь к титулу:

R1: Сандер Арендс/Люк Джонсон (Нидерланды/Великобритания, ALT) 6:4, 6:2

R2: Джованни Мпетши-Перрикар/Альбано Оливетти (Франция) 6:4, 7:6(5)

QF: Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2) 7:6(3), 6:3

SF: Кевина Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3) 7:6(6), 7:5

FR: Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) 6:4, 6:4

«Мы очень счастливы. Это невероятно – выиграть дома во второй раз на таком крупном турнире», – прокомментировал победу Гранольерс.

Для Себальоса, которому на этой неделе исполнилось 40 лет, этот титул стал символическим подарком к юбилею.

“Мы как вино”, – пошутил аргентинец, – Каждый день играем против лучших пар. Уровень очень высокий, и любой матч может завершиться по-разному. Мы очень рады, что смогли победить”.

Марсель Гранольерс 17-й раз в карьере сыграл в финале “Мастерса” и завоевал 10-й титул, а Орасио Себальос провел 10-й финал и 9-й раз стал чемпионом турнира АТР 1000. Пара выиграла восьмой совместный титул на “Мастерсе”.

btu.org.ua