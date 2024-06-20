Бирмингем. Крейчикова впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд и вышла в четвертьфинал

Итоговые результаты второго круга на турнире WTA 250 в Великобритании

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Мари Боузкова (Чехия, 8) 7:6(5), 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:0

Кэролайн Доулхайд (США, LL) — Элизе Мертенс (Бельгия, 5) 6:3, 3:0 (отказ)

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) 6:3, 6:4

Кэролайн Доулхайд проведёт четвёртый четвертьфинал в карьере и дебютный на траве. За свой второй полуфинал американка будет бороться с Юлией Путинцевой и попробует взять реванш за поражение в апреле на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Барбора Крейчикова во второй раз в этом году одержала минимум две победы подряд. В январе чешка выиграла четыре матча и дошла до четвертьфинала на Australian Open. Отметим, что в прошлом сезоне чешская теннисиска сыграла в решающем матче турнира в Бирмингеме.

Четвертьфинальные пары: Коччаретто — Шнайдер, Путинцева — Доулхайд, Фернандес — Томлянович, Потапова — Крейчикова.

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