Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило

Тур начался с осечки команды Мичела

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

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"Жирона" на последних минутах упустила победу над "Алавесом" в матче, где атака превзошла защиту.

Тон матчу задал быстрый гол — это Эрик Гарсия замкнул навес Цыганкова с углового.

"Алавес" в ответ будто взбесился. Атака шла за атакой, момент за моментом. Йон Гуриди сравнял счет после классной работы Джулиано Симеоне на фланге, но это далеко не все.

Также в те минуты Рафа Марин расстреливал ворота головой — потащил Гассанига. Кике замыкал прострел — чудом промахнулся. Висенте выиграл верховую борьбу — пробил слишком очевидно.

В ответ за "Жирону" на свидание с Овоно выбежал Савио, но проиграл дуэль голкиперу.

Такую игру хотелось смотреть, она радовала глаз. И еще красивее стало на 44-й минуте, когда Цыганков отпасовал в центр на Довбика, тот пяткой (!) откинул под удар Эррере — и Янхель в одно касание пробил точно в девятку. Блеск, а не гол!

"Жирона" смогла еще прибавить в начале второй половины, но теперь уже без реализации. Довбик проиграл дуэль Овоно; два удобных шанса запорол пижонскими решениями Савио; Мартин в контратаке тоже чуть-чуть промахнулся.

Вы спросите: но как же "Алавес" добился ничьей? А все просто — впереди мидуик, и Мичел решил поберечь часть основы, провел замены. Резервисты взятый темп не поддержали, сбились на фолы. Особенно Коуто — этот вообще валялся без повода пару минут, буквально вынудив арбитра добавить целых 10 минут.

Ну, а уже там — стандарты, навесы, фантастическая поддержка трибун, удар Гуриди — и держите 2:2.

В таблице после них у "Жироны" стало 75 очков, это пока еще 2-е место. У "Алавеса" — 11-я позиция и 42 балла.

35-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" — "Жирона" — 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 — Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44

"Алавес": Овоно — Теналья, Абгар, Марин, Хави Лопес (Дуарте, 80) — Бенавидес (Хаджи, 63), Гевара — Висенте (Риоха, 63), Гуриди, Симеоне (Сола, 73) — Кике (Паничелли, 73)

"Жирона": Гассанига — Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) — Эррера, Мартин (Алейш Гарсия, 73) — Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуто, 59), Савио (Валери, 84) — Довбик

Предупреждения: Риоха, 90+3, Овоно, 90+3, Марин, 90+8 — Арнау, 88, Эррера, 90+7

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