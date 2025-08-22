Мальорка – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Во втором туре Ла Лиги встретятся "Мальорка" и "Сельта".

Команды, проигравшие в первом туре. "Мальорка" уступила "Барселоне", ещё оставшись с 9-ю футболистами. "Сельта" же проиграла на домашнем поле "Хетафе".

В субботу между ними битва за очки. Кто же победит? Матч начнётся 23 августа в 18:00 по киевскому времени.

3.05 3.05 2.59 Узнать больше

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Мальорка – Сельта Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью событийного онлайна от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

www.ua-football.com