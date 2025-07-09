Жоао Педро вывел Челси в финал Клубного ЧМ

8 июля 2025 года в первом полуфинале Клубного чемпионата мира английский «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Главным героем встречи стал новичок лондонцев Жоао Педро, который оформил дубль, подтвердив высокий уровень уже в дебютной игре за клуб. Победа позволила «синим» выйти в финал турнира и побороться за титул сильнейшего клуба мира. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

Жоао Педро подтверждает статус звезды

Жоао Педро пополнил состав «Челси» незадолго до старта турнира, перейдя из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов. Его участие в матче против «Флуминенсе» было ожидаемым, но настолько яркий дебют стал неожиданностью. Уже на 18-й минуте встречи Педро перехватил мяч у границы штрафной и нанёс мощный удар в девятку — вратарь был бессилен. На этом бразилец не остановился: на 56-й минуте он удвоил счёт после быстрой атаки, пробив под перекладину. Оба мяча стали результатом не только его индивидуального мастерства, но и грамотной командной игры, особенно связки с Энцо Фернандесом.

Эмоции против профессионализма: матч против бывшего клуба

Интересно, что Жоао Педро начинал свою профессиональную карьеру именно в «Флуминенсе». Несмотря на важность встречи, он не стал праздновать ни один из голов, чем выразил уважение к бывшему клубу. После игры он заявил: «Они дали мне всё. Я благодарен, но это футбол — я должен быть профессионалом». Эти слова лишь подчеркнули зрелость футболиста, готового отдавать всего себя новому клубу, не забывая о своих корнях.

Тактика и ход матча: «Челси» доминирует, но не без борьбы

В первые минуты матча обе команды пытались навязать сопернику свою игру. Однако ближе к середине первого тайма лондонцы окончательно перехватили инициативу. Гол Педро стал логичным результатом нарастающего давления. До перерыва «Челси» мог удваивать преимущество, но вратарь Фабио спас команду. Второй тайм стал логичным продолжением первого: подопечные Энцо Марески снова активно атаковали, что вылилось во второй гол. «Флуминенсе» пытался переломить ход игры, но оборона англичан действовала чётко. Несмотря на общий баланс по фолам и угловым, моменты чаще возникали у ворот бразильцев.

Цифры подтверждают преимущество англичан

Финальная статистика матча говорит о лёгком, но уверенном преимуществе «Челси». Лондонцы нанесли 17 ударов по воротам, из которых пять были в створ, при ожидаемых голах (xG) на уровне 1.60. У «Флуминенсе» — 12 ударов, три в створ и xG 0.88. Владение мячом распределилось почти равномерно: 53% у «Челси» против 47% у соперника. Обе команды нарушали правила по 11 раз, что говорит о достаточно жёсткой борьбе.

«Челси» — в шаге от трофея, Жоао Педро — в центре внимания

Победа над «Флуминенсе» стала важным шагом для «Челси» в рамках Клубного чемпионата мира. Команда показала зрелость, баланс в игре и высокий уровень подготовки. Особняком стоит выступление Жоао Педро, который уже в первом матче доказал, что его приобретение — инвестиция не только в будущее, но и в настоящее. Финал турнира станет настоящим испытанием, но с таким нападением у лондонцев есть все шансы на успех.

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