Ожидал другую команду. Маркевич остался недоволен финалом ЛЧ

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" (5:0).

"Я не буду оригинальным, когда скажу, что такого итогового результаты не ожидал никто. Все же, встречались примерно равные по силам команды и 5:0 в пользу французов – это не способствует имиджу футбола.

Хотя еще задолго до решающего матча в этом турнире моими фаворитами были "ПСЖ" и "Барселона". Как видите, парижане оправдали мои надежды. В конце концов, итальянский гранд также поспособствовал "ПСЖ" в этом, удивив, прежде всего, беспомощностью у своих ворот. Чувствовалось, что "Интер" после неудачи на внутренней арене находится в подавленном состоянии. В отличие от соперника, "ПСЖ" давно триумфовал во Франции и превосходил соперника по всем компонентам.

Следует отдать должное тренерскому штабу парижан, который позаботился, чтобы подопечные имели преимущество в скорости, многообразии действий на футбольном поле. И еще каждый из французов четко знал свой маневр, никто не выпадал из ансамбля, в отличие от целой группы исполнителей "Интера".

Конечно, обидно, что "Барселона" в полуфинале уступила "Интеру". Иначе мы бы стали свидетелями фантастического финала", – сказал Маркевич.