Полгода назад Лиам Лоусон не был уверен в том, как сложится его будущее в Формуле 1, а сейчас у него есть контракт с Red Bull Racing и возможность бороться за победы. Молодой новозеландец рад, что это произошло с ним.

Лиам Лоусон: «Сумасшедшие шесть месяцев! Полгода назад я надеялся получить место в одной из команд, но понятия не имел, как всё сложится. А теперь у меня контракт с Red Bull Racing. Впереди много работы, но я невероятно мотивирован и готов к новому вызову.

В Остине было очень круто. Я дебютировал в качестве основного пилота, увидел собственный номер на машине. Я отыгрался после старта с 19-го места, провел крутую гонку и заработал очки – ощущения были невероятными. Но пришлось очень непросто. Две серии по три гонки подряд в начале и конце календаря – вот и весь мой сезон.

В следующем году я проведу свой первый полный сезон в Формуле 1. Всё почти так же, как в этом году – буду изучать новые трассы, пытаться как можно быстрее набрать скорость, вот только за мной будут наблюдать гораздо больше людей.

Макс Ферстаппен всегда меня поддерживал. Даже когда я выступал в Super Formula и других сериях. Макс любит автоспорт и смотрит много гонок. Когда я пришел в прошлом году в качестве резервного пилота, я чувствовал сильный прессинг, он это увидел и в Зандфорте мы хорошо поговорили. Здорово иметь такого напарника. Нет никого лучше для обучения гоночному мастерству.

Очевидно, что у всех нас, гонщиков Формулы 1, есть одна общая цель – чемпионский титул. Я с детства мечтал оказаться в Формуле 1 и выиграть чемпионат. Теперь я знаю, что мечты сбываются!»

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