Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррелл Миллер

Известный американский боксер Джаррелл Миллер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Может ли Дюбуа победить Усика? Вполне да. Все зависит от Александра, сколько у него осталось топлива в баке. Сможет ли Усик переиграть на этот раз Дюбуа? Это будет классный бой.

После этого я хочу реванша из Дюбуа. Я разорву его к черту за наш первый бой», – сказал Миллер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua