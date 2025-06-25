Формула E: Porsche пригласит на тесты 16-летнего гонщика

Заводская команда Porsche, выступающая в Формуле E, пригласила на тесты гонщика, которому только в прошлое воскресенье исполнилось 16 лет – это юный Элиа Вайс.

12 и 13 июля в Берлине пройдут две гонки очередного этапа сезона, а в понедельник, 14 июля, на трассе, проложенной на территории бывшего аэродрома Темпльхоф, состоятся молодёжные тесты. Вайс, ныне выступающий в итальянской Ф4, станет самым молодым гонщиком, когда-либо пилотировавшим машины Формулы E.

В прошлом году Элиа стал чемпионом Германии по картингу, поэтому в Porsche FE Team не случайно обратили на него внимание. Он также участвует в интересном проекте, получившем название Motorsport Team Germany – это специальная программа, которая осуществляется общими усилиями автоспортивных подразделений немецких компаний Audi, BMW, Mercedes-AMG и Porsche. Её суть в том, что молодые пилоты получают возможность продемонстрировать свои таланты, работая на профессиональных гоночных симуляторах.

В день своего 16-летия Элиа Вайс получил лицензию FIA международной категории B, что даёт ему право принять участие в берлинских тестах Формулы E и пилотировать гоночный электромобиль Porsche 99X Electric.

«Я невероятно горд – не сомневаюсь, что все мечтают о возможности пилотировать Porsche! – прокомментировал Элиа. – Я безумно рад, что получил такой шанс, для меня это станет очень важным шагом, и я воспринимаю его со всей серьёзностью.

Я уже потренировался за рулём симулятора на базе команды в Вайсахе. Всё прошло вполне нормально, я познакомился со всеми системами управления, нашёл общий язык с инженерами и сразу почувствовал, что мне комфортно за рулём. Чтобы пилотировать настоящую машину Формулы E, необходима физическая сила и выносливость, поэтому сейчас я много тренируюсь, уделяя этим аспектам особое внимание».

Заводская команда штутгартского концерна также пригласила на тесты турецкого гонщика Аханджана Гювена, который выступает за Manthey Racing в DTM и в этом году за рулём спорткара Porsche 911 GT3 R одержал уже две победы.

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