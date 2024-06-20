«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в шестом матче финала Кубка Стэнли 22 июня

Сергей Бобровский (ХК «Флорида»). Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в ночь с 21 на 22 июня. Игра состоится в крытой арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Начало — в 03.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Эдмонтон» — «Флорида» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Счет в финальной серии плей-офф НХЛ — 3-2 в пользу «Пантерз».

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