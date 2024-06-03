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Футбол

Тьерри Анри — о сборе игроков к ОИ: Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе

Но специалист предсказал такое развитие событий

Тьерри Анри - о сборе игроков к ОИ: Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе

NBC Sports

    • Тьерри Анри на пресс-конференции выразил свое разочарование тем, что клубы не позволяют своим звездам играть за национальную сборную Франции на олимпийском турнире в Париже.

    "Игроков, которых вы хотели бы здесь увидеть, нет потому, что их клубы сказали "нет“. Это не обсуждается: ты приходишь, спрашиваешь, они говорят "нет", и ты уходишь. Последний раз мне столько раз отказывали еще в школе.

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    Конечно, клубы имеют на это право. Моя позиция не изменилась. Мы знали, что будет такая ситуация. Я ожидал этого. Я был бы больше удивлен, если бы было наоборот".

    ФИФА не считает Олимпийские игры международными соревнованиями. Это значит, что клубы не обязаны отпускать своих футболистов на этот турнир.

    www.ua-football.com

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