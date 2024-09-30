Формула 3: Чарли Вурц переходит в Trident

Чарли Вурц, 18-летний сын Алекса Вурца, бывшего гонщика Формулы 1 и комментатора австрийского ТВ, в этом году провёл свой дебютный сезон в Формуле 3, но яркими результатами не отличался. Его лучшим достижением было 5-е место в воскресной гонке в Мельбурне, а вообще по итогам чемпионата он занял далёкое 22-е место в личном зачёте.

Тем не менее, говорят, у него была возможность перейти в 2025 году в Формулу 2, однако он от неё отказался и проведёт в Ф3 ещё один сезон, но поменяет команду: из швейцарской Jenzer Motorsport перейдёт в итальянскую Trident. Именно за эту команду выступали гонщики, выигрывавшие титулы в молодёжной серии в два последних года – Габриэль Бортолето и Леонардо Форнароли.

«Чарли пока не хочет переходить в Ф2, – пояснил Вурц-старший. – Ещё в прошлом году мы говорили, что в Формуле 3 обычно выступают два года, это позволяет хорошо изучить все трассы. Но он также предпочёл получить возможность побороться с лучшими гонщиками Ф3 и научиться справляться с прессингом.

Конечно, во втором сезоне ожидания будут выше, но тем более приятно выступать за команду, которая уже выигрывала этот чемпионат».

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