Барселона. Крутых проиграл третьему сеяному в первом круге

Украинский теннисист выбыл из борьбы в одиночной сетке «челленджера» в Испании

Барселона, Испания • 1-7 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) — Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 3) 1:6, 3:6

Крутых провёл на корте чуть меньше часа и потерпел второе поражение во встречах с Де Йонгом. В прошлом году украинец играл против нидерландского теннисиста на «челленджере» в Жироне и также уступил в двух сетах.

Для Алексея это было четвёртое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour в этом сезоне. В предыдущих трёх выступлениях ему только один раз удалось пройти во второй раунд.

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