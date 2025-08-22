Сара Эррани и Андреа Вавассори – после завоевания титула на US Open в миксте: “Мы показали, что игроки парного разряда – настоящие мастера”

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори пообщались с медиа после победы в финале US Open в миксте



Сара Эррани и Андреа Вавассори второй раз подряд стали чемпионами Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде. В финале итальянцы победили Игу Швёнтек и Каспера Рууда. Накануне в полуфинале они легко одолели Даниэль Коллинс и Кристиана Харрисона. За свою победу дуэт получил миллион долларов призовых.

– Поздравляем с титулом! Расскажите о своих эмоциях.

Андреа Вавассори: Думаю, сегодняшний вечер был невероятным. Атмосфера – просто сумасшедшая. Финал получился сумасшедшим и по уровню, и по количеству ярких розыгрышей. Было очень много красивых моментов. Я думаю, что эти два дня будут иметь большое значение для парного тенниса в будущем, ведь мы показали, что игроки парного разряда – настоящие мастера. Это продукт, который может расти дальше. В прошлом было немало легенд, которые играли в паре.

Я даже разговаривал в раздевалке с Джоном Макинроем. Он подошел ко мне и сказал: “Ты делаешь что-то хорошее для парного тенниса”. Для меня было очень важно услышать это от него. Думаю, в будущем это станет доказательством, что парный теннис это то, что может расти. И с лучшим маркетингом он может стать еще лучше.

Сара Эррани: Я очень счастлива. Было так особенно снова выиграть здесь турнир. Было непросто после проигранного второго сета в финале. Андреа очень помог мне, дал много энергии, верил в меня. Он провёл невероятный чемпионский тай-брейк. Это было действительно особенно. Я очень счастлива.

– Когда было объявлено о турнире, вы были уверены, что получите приглашение?

Сара Эррани: Если честно, нет. Я не очень верила, что нас позовут. Мы ждали, не знали, решение затягивалось. Для меня скорее было «нет», чем «да».

Андреа Вавассори: Если честно, я думаю, если бы мы тогда не сделали заявление, то вряд ли сыграли бы на этом турнире. Это было очень важно для нас. Я должна сказать, что эта инициатива тоже имела значение – это была демонстрация того, что парный теннис может стать более масштабным.

Стадион был заполнен, зрители наслаждались игрой. Если вдруг кто-то сомневался, то мы показали, что все работает. Атмосфера была сумасшедшая, тай-брейк выдался с кучей классных розыгрышей. Мы гордимся тем, что стоим здесь с трофеем.

– Какие эмоции вы испытывали во время турнира, стремясь что-то доказать и в то же время получая удовольствие? Сара, вы сделали подачу с руки на матчболе – что тогда чувствовали?

Сара Эррани: Я сама не знаю. Уже делала так в других матчах, даже в полуфинале Олимпиады на матчболе. Хотите правду? Я чувствовала, что если подам нормально, будет двойная ошибка. Так что я сделала подачу снизу. Иногда так тоже непросто принять – мяч идет низко, соперники могут нервничать. Я не знаю, просто почувствовала и сделала. Но мы тот розыгрыш проиграли, так что…

Андреа Вавассори: Я честно даже не видел этого момента – смотрел только на Каспера. Уже после понял, что произошло. Это выглядело иконично, но для меня это была полная неожиданность.

Что касается давления, то оно всегда чувствуется. Мы были той парой, которая могла все потерять. Если бы мы проиграли Фритцу и Рыбакиной, это было бы очень плохо для репутации парного разряда. Думаю, многие считали, что мы проиграем. Поэтому доказать, что они ошибались, было важно.

Мы знаем ценность нашего дуэта. И мы уже доказывали это, играя другие финалы Grand Slam с Симоне (Болелли) и Сарой. Сара столько раз выходила в финалы «Шлема». Это опыт, который формирует игрока. Ты привыкаешь играть под таким давлением. Это строит тебя как спортсмена.



– Вы неоднократно говорили, что играете не только за себя, но и за всех парников. Какие советы вы бы дали USTA (Ассоциация тенниса Соединенных Штатов), чтобы сделать этот турнир лучше?

Андреа Вавассори: Это не так просто. Если хочешь, чтобы играли и звезды-одиночники, надо правильно подобрать даты. В этот раз всё было идеально – у них было время на восстановление. Но во время второй недели Grand Slam это было бы сложно.

Я являюсь членом совета игроков и пытаюсь немного изменить нарратив – показать, что парный теннис имеет потенциал. Это самое важное. Игроки могут меняться, но продукт имеет ценность. Если показать людям, что это интересно, мы можем двигаться вперед. Надо больше хайлайтов, больше историй о парах, их пути. Таких дуэтов очень много, и они заслуживают внимания.

– Приз в миллион долларов – огромный рост по сравнению с предыдущими годами. Насколько это мотивировало вас? Как отреагировали другие пары, которые не могли побороться за эти деньги?

Андреа Вавассори: Это действительно очень большая разница (смеется). Конечно, другие игроки были не очень рады. Если бы я сам не имел возможности играть, тоже был бы зол. В прошлом году для нас все было прекрасно. Но эта инициатива в целом хорошая для спорта. В будущем нужно дать возможность именно лучшим парникам конкурировать.

Сара Эррани: Да, потому что это также их работа. Это справедливо – дать шанс и парным игрокам. Как Андреа сказал, если люди будут лучше знать пары, они будут с большим интересом смотреть. В этом году получилось так, что мест для многих не было. Но все играют не только ради славы, но и ради денег. Это важно и для других.

Андреа Вавассори: Возможно решение – увеличить сетку до 32 дуэтов. Это всего лишь один дополнительный матч. Самая большая проблема – календарь, потому что турнир в Цинциннати заканчивается в понедельник, и очень сложно организовать всё. Но одна дополнительная стадия дала бы шанс многим сильным парам.

Сегодня мы видели двух специалистов парного против двух топовых одиночников. Это было интересное противостояние для публики. В целом, стадион был полностью заполнен – такого мы не ожидали. Надо отдать должное организаторам, они создали действительно достойный события турнир.

Но можно внести изменения. Например, Аревало, который был первой ракеткой в мире, не имел возможности сыграть. Синякова, которая выиграла столько «мэйджоров», тоже не играла. Было много положительного, но и кое-что негативное. Над этим можно работать в будущем.

– Сара, если не брать во внимание олимпийское золото, эта победа стала для вас одной из самых эмоциональных?

Сара Эррани: Я могу сказать, что мне повезло – у меня многие турниры вызывали сильные эмоции. Конечно, турнир Grand Slam всегда даёт огромные переживания. Но, как я уже говорила, делить этот успех с Андреа для меня очень особенно. Я чувствую, что мне повезло играть с ним. Глядя, как он выступает, я сама расту как игрок.

– Откуда у вас празднование с «ударом головами»?

Сара Эррани: Это очень смешно и особенно.

Андреа Вавассори: Мы придумали это в прошлом году здесь. Кажется, в финале или полуфинале. Она сделала, а я подхватил волну (улыбается).



– Как опыт помог вам в этих матчах?

Сара Эррани: В парном теннисе очень важно знать, как именно играть. Это не только о подаче, ударах или приеме. Есть много вещей, которыми непросто овладеть: видеть угол, перехватывать, менять. Парные специалисты этим владеют. Мы показали, что нужно думать и быть умными. В паре есть свои тонкости.

Андреа Вавассори: Да, надо иметь другие навыки, чем в одиночке. Часто парный разряд недооценивают, а зря. Это отдельная дисциплина. В одиночке ты сам, давление только на тебе. В паре – командная работа, связь с партнером. Это очень особенное ощущение.

Мне парный теннис помог построить карьеру, ведь моя семья не имела много денег. Благодаря парам я быстрее попал на «челленджеры» и ATP-турниры, а мой уровень одиночки тоже вырос.

Я думаю, мой пример может показать другой путь. Есть много ребят, которые не были готовы к топ-уровню в одиночке, но через колледж стали отличными парниками – как Скупски или Салсбери. Это может вдохновить следующие поколения. Парный теннис всегда был немного в стороне, но он существует, и это особая дисциплина.



