Дешам: Это был шестой матч, сил не хватало. Нужно попадать в створ

Наставник Ле Бле подвел итоги полуфинала

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Дидье Дешам заявил, что нехватка точности ударов и усталость стали причинами поражения.

"Испания сегодня доказала, что очень хорошая команда. Нам удалось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство и лучше управляла игрой. Мы немного опаздывали и были не такими свежими. Это был наш шестой матч, сил чуть-чуть не хватало. Это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед".

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"Не буду перекладывать ответственности на лидеров. Я тренер, я отвечаю. У Килиана была травма. Играть в маске было непросто, она ограничивала ему обзор. После консультации с врачами мы решили, что он может играть без нее. Антуан не вышел в старте, он не играл на самом лучшем уровне. Упамекано был в лучшем физическом состоянии. Многие игроки находились в сложном положении. Не смогли сыграть так вертикально, как хотели. Но мы пробовали. Не скажу, что игроки не отдали все силы. Нужно попадать в створ. Этого нам не хватало Евро. Тем не менее, мы дошли до полуфинала. А еще моя команда очень хорошо защищалась".

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"У нас не аккуратный и не оборонительный стиль игры, просто мы хорошо защищаемся. У нас был доступный не весь атакующий арсенал, поэтому приходилось адаптироваться. В нашей игре не было привычного блеска”, – считает тренер.

Франция проиграла свой третий полуфинал Евро.

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