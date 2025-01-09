БК Ровно одержал непростую победу над Прикарпатьем-Говерлой в выездном матче Суперлиги FAVBET-2024/25

9-я победа в сезоне позволила команде Переверзия до предела обострить борьбу за “бронзу”

В Ивано-Франковске прошел второй матч года в рамках регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25. Аутсайдер Прикарпатье-Говерла дал бой претенденту на медали БК Ровно, но все-таки уступил — 57:66.

Поначалу матч проходил с переменным преимуществом, но к первому перерыву гостям удалось оторваться на 5 очков. Далее команда Михаила Переверзия удерживала этот небольшой гандикап, сохранив его к середине игры.

Третью четверть сильнее провели уже хозяева — и даже по ее итогам вырвались на очко вперед. Но концовка осталась за более матерым коллективом — БК Ровно не позволил сопернику переломить игру, хотя незадолго до финиша тот подобрался в счете на расстояние одного броска из-за дуги.

Самым результативным игроком в составе команды-победителя стал Дмитрий Головчик. Хорошей статистикой его поддержал соотечественник Алексей Соловьев, а также американцы Айзея Фуллер и Роджерик Браун.

Ровенчане одержали 9-ю победу в 16 встречах и догнали в турнирной таблице Черкасских Мавп (третье место), лишь незначительно уступая конкуренту по разнице очков. Говерла замыкает таблицу с одной-единственной победой в том же количестве матчей.

Ивано-франковский бабл продолжится завтра, 10 января, двумя матчами: Киев-Баскет — БК Ровно и Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — БК Ровно — 57:66 (14:19, 17:17, 15:9, 11:21)

Прикарпатье-Говерла: Рид (15), Кабацюра (13 + 3 блок-шота), Морозов (8 + 5 подборов), Иванов (7 + 5 подборов), Стародуб (7), Чугунов (4 + 8 подборов), Маркив (3), Кузнецов (0 + 7 подборов + 6 передач)

БК Ровно: Головчик (19 + 5 подборов + 7 перехватов), Фуллер (13 + 6 подборов + 6 перехватов), Браун (12 + 7 подборов), Соловьев (10), Гарбар (5), Рябой (4 + 5 подборов), Герасимчук (1)

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