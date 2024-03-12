Травмовані військові зіграли в баскетбол після Кубка України

10 березня відбувався фінал Кубка України, у якому «Дніпро» мінімально переміг «Прометей» – 65:64.
Після поєдинку українські військові зіграли в баскетбол.
Фото та відео: Tribuna.com, FBU
10 березня відбувався фінал Кубка України, у якому «Дніпро» мінімально переміг «Прометей» – 65:64.
Після поєдинку українські військові зіграли в баскетбол.
Фото та відео: Tribuna.com, FBU
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