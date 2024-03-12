В Бахрейне и Джидде довольны графиком уик-энда

В этом году Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии прошли с четверга по субботу. Теперь организаторы этих этапов обсуждают с исполнительным директором Формулы 1 Стефано Доменикали вопрос постоянного использования такого графика.

Мартин Уитакер, директор Гран При Саудовской Аравии: «Мы уже обсуждали этот вопрос со Стефано в Бахрейне. Есть огромное количество преимуществ в проведении мероприятия в выходные для страны дни.

Оба этапа прошли успешно, трибуны были заполнены. Да и командам легче, когда большая часть персонала возвращается домой на день раньше. Уверен, это может сработать».

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