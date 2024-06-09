В мережі завірусилося відео із зіркою WNBA, яка відпочиває у басейна з оголеними грудьми

В мережі завірусилося відео, на якому нібито зірка Жіночої НБА Брітні Грінер, яка виступає за «Фінікс», відпочиває у басейна з оголеними грудьми. Відео викликало резонанс в соцмережах.

Сторіз виклали 109 тижнів тому, можливо відео було зняте ще до затримання Грінер в росії.

Брітні була затримана в росії в лютому 2022 року в московському аеропорту Шереметьєво. Причиною затримання стало виявлення в її багажі картриджів для вейпу, що містять олію канабіс, що є забороненою речовиною в росії.

Грінер було звинувачено в незаконному зберіганні наркотиків і засуджено до дев'яти років позбавлення волі в російській колонії загального режиму в серпні 2022 року. Цей випадок викликав широкий резонанс, як у спортивних колах, так і на міжнародній арені.

У грудні 2022 року Брітні Грінер була звільнена в результаті обміну ув'язненими між США та росією. В обмін на її визволення США передали росії Віктора Бута, відомого торговця зброєю, який відбував тюремний термін у США. Цей обмін відбувся після тривалих переговорів між двома країнами.

Баскетболістка належить до ЛГБТК+ спільноти та має дружину. У квітні пара повідомила про те, що у них буде дитина.

Фото: Ellen Schmidt, WNBA

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